2020-06-03T16:46:16+03:00
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Специалисты рассказали об ошибках, из-за которых могут отказать в выплатах семьям с детьми в Тверской области

На что нужно обратить внимание, подавая заявление на выплату
Виктория ТУШКОВА
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Заявления на выплаты семьям с детьми Тверской области нужно заполнять правильно.Заявления на выплаты семьям с детьми Тверской области нужно заполнять правильно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты тверского отделения Пенсионного фонда РФ рассказали, как не допустить ошибок, заполняя заявление на выплаты семьям с детьми.

Указать всю информацию максимально точно очень важно: в противном случае заявление не сможет пройти проверку в информационной системе, что грозит отказом.

На что же следует обратить внимание, заполняя заявление на выплаты на портале Госуслуг или сайте ПФР?

Заявление должен подавать родитель ребёнка (не бабушки, дедушки и другие родственники). При этом необходимо указывать реквизиты банковского счёта заявителя (не другого родителя). Проверьте, корректно ли вы вписали данные банковских реквизитов.

Вписывать все фамилии, имена и отчества нужно именно так, как указано в документах (проверьте, например, написание букв "е" и "ё".

В графе «Статус» следует указывать «родитель», а не «ребёнок», как это делают некоторые.

При заполнении заявления на Госуслугах необходимо проверить СНИЛС ребёнка. Указывать свой СНИЛС не нужно. Вписывать в графу слова «СНИЛС ребёнка» также не следует, пишите только сам номер.

И ещё несколько важных моментов.

Для выплат семьям с детьми до трёх лет заявление должен подавать владелец сертификата на материнский капитал, а не другой родитель.

Будьте внимательны: если на одного и того же ребёнка будет подано сразу более одного заявления, по всем повторным будет вынесен отказ.

Что касается опекунов, им придётся лично обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда или МФЦ, чтобы подать заявление. С собой необходимо иметь документы, подтверждающие ваше опекунство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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