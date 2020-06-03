2020-06-03T16:19:27+03:00
Общество

Город в Тверской области претендует на статус ТОР

В этом случае туда готовы прийти инвесторы
Александр ЖМУЛИН
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В Кувшиново могут открыть открыть производства по переработке кофе-бобов, изготовлению вафель, а также создать тепличный комплекс. Фото: www.google.ru/mapsВ Кувшиново могут открыть открыть производства по переработке кофе-бобов, изготовлению вафель, а также создать тепличный комплекс. Фото: www.google.ru/maps
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Город Кувшиново ждет, придаст ли Правительство РФ ему статус территории опережающего развития (ТОР). Соответствующая заявка сейчас находится на рассмотрении в Белом доме в Москве. Положительное решение откроет для Кувшинова отличные перспективы. Ведь в этом случае сразу несколько компаний готовы реализовывать там свои инвестпроекты.

Дело в том, что инвесторам выгодно открывать свои производства в моногородах со статусом ТОР. На таких территориях предусмотрен ряд преференций для бизнеса: налоговые послабления (вплоть до освобождения от платы некоторых налогов), льготный режим подключения к объектам инфраструктуры, пониженные ставки по аренде и т.д.

Руководство Кувшиново уже заключило семь соглашений с потенциальными инвесторами о намерении реализовать там свои проекты.

Речь идет о потенциальном открытии в городе или его окрестностях производств по переработке какао-бобов и получения различных продуктов (какао-масла, какао-порошка и какао-пасты), по изготовлению вафель, а также создании тепличного комплекса мощностью до 14 тыс. тонн овощей в год.

Для улучшения инфраструктуры и следовательно повышения шансов Кувшинова на приход инвесторов там реконструирована газораспределительной станции. Её мощность увеличена в два раза. Сделано это было при поддержке областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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