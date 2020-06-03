2020-06-03T16:01:01+03:00
Общество

В Тверской области синоптики прогнозируют сильные дожди

МЧС предупреждает об ухудшении погоды
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодыЖителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодыФото: Иван МАКЕЕВ
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что ночью и утром 4 июня 2020 года в отдельных районах Верхневолжья ожидается сильный дождь.

Осадков будет много, а температура воздуха составит +15... +20 градусов.

Жителям и гостям Тверской области напоминают, что в условиях ухудшения погоды, лучше ограничить выход из зданий. При усилении ветра не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Автовладельцам напоминают о соблюдении правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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