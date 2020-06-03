2020-06-03T15:33:12+03:00
Происшествия

Житель Тверской области хранил наркотики в стеклянных банках

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области задержан за хранение наркотиковЖитель Тверской области задержан за хранение наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО
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53-летнего жителя Ржева по подозрению в хранении наркотических средств задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Ржевский".

При обыске по месту проживания фигуранта оперативники обнаружили и изъяли банку и свёрток с веществом растительного происхождения массой более 130 граммов. Экспертиза подтвердила наркотическое происхождение вещества. Как пояснил задержанный, оно предназначалось для личного употребления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ, он задержан. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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