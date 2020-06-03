Жительницу Тверской области осудили за долги по алиментам
Мать задолжала несовершеннолетним детям 70 000 рублей
За долги по алиментам женщину отправили на исправительные работы Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала 39-летняя жительница Молоковского района, проживающая с осени 2019 года на территории Лесного района Тверской области.
Ранее женщина была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов. Выплачивать их женщина не спешила и накопила задолженность в 70 000 рублей.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мать виновной по ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU