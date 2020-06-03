В Тверской области сотрудники исправительной колонии избили заключенного

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:09:56+03:00

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Публикация о недозволенных методах воздействия со стороны администрации ФКУ ИК-9 УФСИН России по Тверской области в отношении осужденных появилась на одном из Интернет-ресурсов. Ее выявила прокуратура Тверской области.

Сообщается, что инцидент произошел 31 декабря 2016 года в ИК-9. Неустановленные сотрудники исправительной колонии из-за личной неприязни к осужденному избили его резиновой палкой. Данные обстоятельства зафиксировал видеорегистратор.

Известно, что пострадавший мужчина, 1970 года рождения, осужден на 18 лет и находится в колонии с ноября 2007 года по настоящее время.

По результатам прокурорской проверки первым отделом по расследованию особо важных делСУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU