10 котельных построят в Тверской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:31:28+03:00

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В регионе выделят дополнительные средства на модернизацию и счтроительство объекто теплоэнергетического комплекса. Об этом сообщает областное правительство.

В том числе увеличивается финансирование запланированного на этот год строительства 10 блочно-модульных котельных для теплоснабжения объектов соцсферы. Каких именно, не уточняется.

На котельные, а также на закольцовку газовых сетей в районе поселка имени Крупской В Твери и строительство межпоселкового газопровода от Квакшино до Игнатово в Калининском районе дополнительно направят 51,7 млн рублей. В итоге общая сумма увеличится до 316 млн рублей.

На завершение реконструкции системы теплоснабжения микрорайона ДОКа в Нелидовском городском округе выделят 82 млн рублей. 7,9 млн рублей добавят на создание газовой котельной в Бологом. Еще 59,6 млн рублей пойдет на блочно-модульную котельную в ЗАТО Озерный.

После ввода в эксплуатацию объекты будут переданы в областную собственность. Губернатор Игорь Руденя уверен, что только так можно повысить надежность и качество коммунальных услуг, обеспечить прозрачность в тарифообразовании.

ИСТОЧНИК KP.RU