В Тверской области расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:11:11+03:00

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В Тверской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России установили, что директор организации, имея задолженность Общества перед кредиторами в сумме более 46 миллионов рублей, заключила сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества рыночной стоимостью более 168 миллионов рублей.

Директор заключила договор купли-продажи недвижимости на 12 млн рублей, что значительно ниже рыночной стоимости указанных объектов.

- В ходе проверки выяснилось, что деньги по заключенной сделке на расчетный счет Общества не поступали, что говорит о безвозмездном отчуждении имущества директором с целью причинения ущерба кредиторам, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ущерб кредиторам составил более 46 миллионов рублей.

Следственным отделом УМВД России по Тверской области в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело. За преднамеренное банкротство фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU