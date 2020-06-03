В Тверской области расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве
В Тверской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России установили, что директор организации, имея задолженность Общества перед кредиторами в сумме более 46 миллионов рублей, заключила сделку по отчуждению недвижимого имущества Общества рыночной стоимостью более 168 миллионов рублей.
Директор заключила договор купли-продажи недвижимости на 12 млн рублей, что значительно ниже рыночной стоимости указанных объектов.
- В ходе проверки выяснилось, что деньги по заключенной сделке на расчетный счет Общества не поступали, что говорит о безвозмездном отчуждении имущества директором с целью причинения ущерба кредиторам, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ущерб кредиторам составил более 46 миллионов рублей.
Следственным отделом УМВД России по Тверской области в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело. За преднамеренное банкротство фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU