В Тверской области лже-соцработник обманул пенсионерку

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:13:10+03:00

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В полицию обратилась 80-летняя жительница деревни Бубеньево Торжокского района и сообщила о грабеже.

Пенсионерка пояснила, что днём к ней в дом пришёл мужчина. Представившись социальным работником, мошенник рассказал о "проводимой денежной реформе" и попросил у пенсионерки бумажные банкноты для обмена на новые. Женщина отдала ему 27 тысяч рублей. Злоумышленник неожиданно выхватил кошелёк из рук женщины и выбежал из дома.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний житель Конаковского района. Фигурант сознался в содеянном, но деньги не вернул. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU