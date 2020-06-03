2020-06-03T12:13:10+03:00
Происшествия

В Тверской области лже-соцработник обманул пенсионерку

Женщина лишилась 27 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области грабитель обманул пенсионеркуВ Тверской области грабитель обманул пенсионеркуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 80-летняя жительница деревни Бубеньево Торжокского района и сообщила о грабеже.

Пенсионерка пояснила, что днём к ней в дом пришёл мужчина. Представившись социальным работником, мошенник рассказал о "проводимой денежной реформе" и попросил у пенсионерки бумажные банкноты для обмена на новые. Женщина отдала ему 27 тысяч рублей. Злоумышленник неожиданно выхватил кошелёк из рук женщины и выбежал из дома.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний житель Конаковского района. Фигурант сознался в содеянном, но деньги не вернул. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве
В Тверской области лже-соцработник обманул пенсионерку
Водитель иномарки сбил лося на дороге в Тверской области
Установлен размер выплат для семей с детьми 16-17 лет в Тверской области
Заболевшие коронавирусом пациенты в Тверской области остаются под присмотром медиков
В Тверской области столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Мясом без документов торговали в Калязине Тверской области
В Тверской области неопытный водитель стал виновником ДТП с пострадавшими
Житель Тверской области выращивал в оранжерее наркотические растения
В Тверской области вдвое увеличат выплату награждаемым знаком «Слава отца»
26 малоимущих семей смогут переехать в новое жилье в Тверской области
В Тверской области предприятие задолжало работникам 170 тысяч рублей
Продавец меда ограбил пенсионерку в Твери
Звание «Почетный журналист» собираются учредить в Тверской области
В Тверской области водитель на иномарке сбил девочку-велосипедистку
В Твери продолжается благоустройство нового сквера в микрорайоне "Южный"
Спасатели МЧС провели дезинфекцию в Красном Холме и Фирово Тверской области
В Тверской области суд запретил сайты по продаже капканов
По размеру пенсий Тверская область на шестом месте в ЦФО
Между деревнями Тверской области из-за ливней размыло переправу
В Тверской области увеличат «подъемные» для медиков на селе
Тверская область на шестом месте в ЦФО по уровню денежных доходов населения
Житель Тверской области заплатит штраф за призывы к терроризму
Пропавшая в Тверской области девушка нашлась в Удомле
Сильный ветер не утихнет в Тверской области