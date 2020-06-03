Водитель иномарки сбил лося на дороге в Тверской области
Животное погибло, а водитель получил травмы
Водитель не заметил лося на дороге Фото: архив "КП"
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Авария произошла 3 июня на 16-м км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка в Калининском районе Тверской области.
В региональном УГИБДД России сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", не заметил, как на дорогу выбежал лось, и наехал на него.
В результате ДТП животное застряло в салоне иномарки. Водитель, без признаков алкогольного опьянения, получил травму. На месте происшествия ему оказали помощь. От госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU