Водитель иномарки сбил лося на дороге в Тверской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:56:18+03:00

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Авария произошла 3 июня на 16-м км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка в Калининском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", не заметил, как на дорогу выбежал лось, и наехал на него.

В результате ДТП животное застряло в салоне иномарки. Водитель, без признаков алкогольного опьянения, получил травму. На месте происшествия ему оказали помощь. От госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU