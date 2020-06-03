Заболевшие коронавирусом пациенты в Тверской области остаются под присмотром медиков

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:48:31+03:00

За сутки умерли пять человек

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 36 человек. Общее количество зараженных на 3 июня составило - 1731. После заболевания выздоровели 1229 человек (+82 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

469 пациентов (-51 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 33 (+5 за минувшие сутки) человека. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По стране зафиксировано 8536 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU