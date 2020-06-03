2020-06-03T10:48:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевшие коронавирусом пациенты в Тверской области остаются под присмотром медиков

За сутки умерли пять человек
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Заболевшие коронавирусом остаются под наблюдением врачей Фото: ПТОЗаболевшие коронавирусом остаются под наблюдением врачей Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 36 человек. Общее количество зараженных на 3 июня составило - 1731. После заболевания выздоровели 1229 человек (+82 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

469 пациентов (-51 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 33 (+5 за минувшие сутки) человека. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По стране зафиксировано 8536 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве
В Тверской области лже-соцработник обманул пенсионерку
Водитель иномарки сбил лося на дороге в Тверской области
Установлен размер выплат для семей с детьми 16-17 лет в Тверской области
Заболевшие коронавирусом пациенты в Тверской области остаются под присмотром медиков
В Тверской области столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Мясом без документов торговали в Калязине Тверской области
В Тверской области неопытный водитель стал виновником ДТП с пострадавшими
Житель Тверской области выращивал в оранжерее наркотические растения
В Тверской области вдвое увеличат выплату награждаемым знаком «Слава отца»
26 малоимущих семей смогут переехать в новое жилье в Тверской области
В Тверской области предприятие задолжало работникам 170 тысяч рублей
Продавец меда ограбил пенсионерку в Твери
Звание «Почетный журналист» собираются учредить в Тверской области
В Тверской области водитель на иномарке сбил девочку-велосипедистку
В Твери продолжается благоустройство нового сквера в микрорайоне "Южный"
Спасатели МЧС провели дезинфекцию в Красном Холме и Фирово Тверской области
В Тверской области суд запретил сайты по продаже капканов
По размеру пенсий Тверская область на шестом месте в ЦФО
Между деревнями Тверской области из-за ливней размыло переправу
В Тверской области увеличат «подъемные» для медиков на селе
Тверская область на шестом месте в ЦФО по уровню денежных доходов населения
Житель Тверской области заплатит штраф за призывы к терроризму
Пропавшая в Тверской области девушка нашлась в Удомле
Сильный ветер не утихнет в Тверской области