Пропавшая в Тверской области девушка нашлась в Удомле
Обстоятельства её исчезноваения выясняют следователи
По факту пропажи девушки проводится проверкаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Во вторник, 2 июня, пропавшая накануне несовершеннолетняя девушка была найдена в Удомле.
Напомним, 1 июня Екатерина Сергеевна Цыкина ушла из дома в Удомле. О ее местонахождении было ничего не известно.
По данному факту Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была инициирована доследственная проверка.
Пропавшую нашли полицейские.
- В настоящее время ее опрашивает следователь СК с целью установления всех обстоятельств ее безвестного исчезновения, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU