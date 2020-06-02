Пропавшая в Тверской области девушка нашлась в Удомле

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:38:14+03:00

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Во вторник, 2 июня, пропавшая накануне несовершеннолетняя девушка была найдена в Удомле.

Напомним, 1 июня Екатерина Сергеевна Цыкина ушла из дома в Удомле. О ее местонахождении было ничего не известно.

По данному факту Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была инициирована доследственная проверка.

Пропавшую нашли полицейские.

- В настоящее время ее опрашивает следователь СК с целью установления всех обстоятельств ее безвестного исчезновения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU