Сильный ветер не утихнет в Тверской области
О непогоде предупреждает МЧС
О неблагоприятных явлениях предупреждат МЧСФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Днем, 2 июня, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, собщило об ухудшении погоды.
По прогнозам синоптиков, на территории отдельных районов Верхневолжья ожидается усиление северо-восточного ветра, порывами 12-17 м/с. При этом не исключены осадки.
Неблагоприятная, ветреная погода продержится в регионе до среды, а локальные дожди будут идти всю неделю.
МЧС обращается к жителям и гостям Тверской области с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности, при сильном ветре ограничить выход из зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU