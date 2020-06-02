Сильный ветер не утихнет в Тверской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:29:27+03:00

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Днем, 2 июня, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, собщило об ухудшении погоды.

По прогнозам синоптиков, на территории отдельных районов Верхневолжья ожидается усиление северо-восточного ветра, порывами 12-17 м/с. При этом не исключены осадки.

Неблагоприятная, ветреная погода продержится в регионе до среды, а локальные дожди будут идти всю неделю.

МЧС обращается к жителям и гостям Тверской области с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности, при сильном ветре ограничить выход из зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU