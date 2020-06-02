В Тверской области 68 водителей привлекли к ответственности за "пьяное" вождение

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:15:04+03:00

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Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое прошло в регионе с 29 по 31 мая.

В ходе рейда, сотрудниками ГИБДД 68 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них 14 - в Твери.

УГИБДД России по Тверской области призывает водителей исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Граждан призывают сообщать о нарушителях в полицию по телефона: 02; 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU