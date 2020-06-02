2020-06-02T17:38:10+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Благоева в Твери столкнулись три машины

Один человек получил травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на улице Благоева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на улице Благоева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 2 июня, в районе дома №18 по улице Благоева в Заволжском районе Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "БМВ Х1", при выезде со второстипенной дороги столкнулся с автомобилм "Ваз 2110", который ехал по главной дороге, с последующим наездом "ВАЗ 2110" на припаркованную "Митсубиси".

В результате ДТП один человек пострадал. Угрозы жизни нет. Все водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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