В ДТП на улице Благоева в Твери столкнулись три машины
Один человек получил травмы
ДТП на улице Благоева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 2 июня, в районе дома №18 по улице Благоева в Заволжском районе Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "БМВ Х1", при выезде со второстипенной дороги столкнулся с автомобилм "Ваз 2110", который ехал по главной дороге, с последующим наездом "ВАЗ 2110" на припаркованную "Митсубиси".
В результате ДТП один человек пострадал. Угрозы жизни нет. Все водители трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU