2020-06-02T14:30:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Работающим пенсионерам от 65 лет продлили больничные в Тверской области

Листки нетрудоспособности оформляются дистанционно
Виктория ТУШКОВА
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Больничные пожилым работающим гражданам положены в связи с опасной для них эпидемической ситуацией по коронавирусу.Больничные пожилым работающим гражданам положены в связи с опасной для них эпидемической ситуацией по коронавирусу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Работающим пенсионерам 65-ти лет и старше, не имеющим возможности работать дистанционно, продлены больничные на период с 1 по 11 июня 2020 года, сообщает Тверское отделение фонда соцстрахования.

Больничные пожилым работающим гражданам положены в связи с опасной для них эпидемической ситуацией по коронавирусу. Ранее листки нетрудоспособности для работающих пенсионеров уже оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля и с 12 по 29 мая.

Чтобы продлить свой больничный, никуда идти не надо. Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен дистанционно. Для этого работникам в возрасте 65+ нужно сообщить работодателям о своём намерении оставаться на больничном. Это можно сделать по телефону, мессенджеру, СМС, электронной почте.

Работодатели, в свою очередь, обязаны направить в региональное отделение Фонда соцстраха сведения о работниках в возрасте 65+ для назначения и выплаты пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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