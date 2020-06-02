Котлеты с листериями производило предприятие в Тверской области
Отбор проб мясных полуфабрикатов специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели на одном из предприятий Бежецка.
Образцы были направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию, где в в пробах котлет "Деревенские" из мяса свинины были обнаружены листерии.
- Индивидуальным предпринимателем произведена и выпущена в обращение продукция, не отвечающая требованиям безопасности, создающая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Так же на предприятии были выявлены нарушения производственного процесса. Их устранение находится на контроле Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU