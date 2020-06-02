2020-06-02T13:03:36+03:00
Общество

Котлеты с листериями производило предприятие в Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области производили котлеты с листериямиВ Тверской области производили котлеты с листериямиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Отбор проб мясных полуфабрикатов специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели на одном из предприятий Бежецка.

Образцы были направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию, где в в пробах котлет "Деревенские" из мяса свинины были обнаружены листерии.

- Индивидуальным предпринимателем произведена и выпущена в обращение продукция, не отвечающая требованиям безопасности, создающая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так же на предприятии были выявлены нарушения производственного процесса. Их устранение находится на контроле Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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