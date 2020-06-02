В Твери злоумышленник спилил трос и украл велосипед

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:53:06+03:00

В Твери у местного жителя украли велосипед Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что ночью из подъезда его дома неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед.

Правоохранители составили описание пропавшего имущества, обследовали места возможного сбыта краденого и вышли на след подозреваемого.

Выяснилось, что предполагаемый преступник похитил имущество, повредив защитный трос, при помощи которого велосипед был закреплен на лестничной клетке.

Фигуранта задержали, им оказался ранее судимый неработающий 38-летний житель Твери. Велосипед мужчина успел продать, а деньги потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU