2020-06-02T12:53:06+03:00
Происшествия

В Твери злоумышленник спилил трос и украл велосипед

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери у местного жителя украли велосипедВ Твери у местного жителя украли велосипедФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что ночью из подъезда его дома неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед.

Правоохранители составили описание пропавшего имущества, обследовали места возможного сбыта краденого и вышли на след подозреваемого.

Выяснилось, что предполагаемый преступник похитил имущество, повредив защитный трос, при помощи которого велосипед был закреплен на лестничной клетке.

Фигуранта задержали, им оказался ранее судимый неработающий 38-летний житель Твери. Велосипед мужчина успел продать, а деньги потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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