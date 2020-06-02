2020-06-02T11:51:01+03:00
Происшествия

Несовершеннолетняя девушка ушла из дома и пропала в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка ушла из дома 1 июня Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДевушка ушла из дома 1 июня Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сообщение о пропаже Екатерины Сергеевны Цыкиной, 2007 года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 1 июня.

Известно, что в этот день в 15:00 она ушла из дома в городе Удомля и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Телефона при себе пропавшая не имела, ранее из дома не уходила.

По данному факту Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По месту последнего пребывания несовершеннолетней организован выезд следственно-оперативной группы, опрошены родственники.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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