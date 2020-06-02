В Тверской области под наблюдением медиков остаются 520 пациентов с коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:40:02+03:00

Из больниц за сутки выписались 60 человек

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 45 человек. Общее количество зараженных на 2 июня составило - 1695. После заболевания выздоровели 1147 человек (+60 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

520 пациентов (-21 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 28 (+6) человек. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По стране зафиксировано 8863 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU