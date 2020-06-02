2020-06-02T10:04:04+03:00
Общество

В городском округе Тверской области преобразят центральную улицу

Благоустройство проведут на грантовые средства
Александр ЖМУЛИН
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Проекты благоустройства будут реализованы на территории Удомельского городского округа. Фото: ПТОПроекты благоустройства будут реализованы на территории Удомельского городского округа. Фото: ПТО
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Удомельский городской округ с двумя проектами благоустройства стал одним из победителей конкурса «Новая территория общественного самоуправления». На проекты атомграда выделят грант - 4,4 млн рублей.

Конкурс был организован Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» совместно с Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления.

Грантовые средства пойдут на благоустройство центральной улицы в поселке Брусово, а также асфальтирование дорог в районе жилищного кооператива "Пионер".

Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал важность реализации проектов по преображению территорий городов и поселков Верхневолжья, в том числе инициатив самих жителей.

Один из эффективных инструментов в этой работе в регионе - программа поддержки местных инициатив. В 2020 году будет реализовано 182 проекта в городских и сельских поселениях, 91 проект - в городских округах.

В целом с 2013 по 2018 годы в Верхневолжье реализовано более 1000 проектов ППМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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