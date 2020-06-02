2020-06-02T10:01:51+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись на трассе М-10 в Тверской области, есть пострадавший

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП в Вышневолоцком городском округе Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП в Вышневолоцком городском округе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла в ночь на 1 июня на 299-м км автодороги М-10 "Россия" Вышневолоцкого городского округа.

В УГИБДД России Тверской области, 25-летний водитель автомобиля "Тойота Марк 2", неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля "Киа Рио" под управлением 19-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель "Тойота Марк 2" с полученными травмами обратился в медицинское учреждение, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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