В Тверской области водитель на темной дороге сбил двух пешеходов и скрылся
Пострадавшие госпитализированы
Два пешехода пострадали в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла поздно вечером, 1 июня, в районе дома №30 в 1-м Ямском переулке, в Лихославле Тверской области.
Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на неосвещенном участке дороги сбил двух пешеходов - 18-летнюю девушку и 20-летнего молодого человека, которые шли в попутном направлении.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель скрылся с места ДТП, его ищут.
Пешеходы с травмами госпитализированы в Лихославльскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU