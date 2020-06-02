В Тверской области водитель на темной дороге сбил двух пешеходов и скрылся

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:49:50+03:00

Два пешехода пострадали в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла поздно вечером, 1 июня, в районе дома №30 в 1-м Ямском переулке, в Лихославле Тверской области.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на неосвещенном участке дороги сбил двух пешеходов - 18-летнюю девушку и 20-летнего молодого человека, которые шли в попутном направлении.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель скрылся с места ДТП, его ищут.

Пешеходы с травмами госпитализированы в Лихославльскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU