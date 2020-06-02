2020-06-02T09:49:50+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на темной дороге сбил двух пешеходов и скрылся

Пострадавшие госпитализированы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Два пешехода пострадали в ДТПДва пешехода пострадали в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария произошла поздно вечером, 1 июня, в районе дома №30 в 1-м Ямском переулке, в Лихославле Тверской области.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на неосвещенном участке дороги сбил двух пешеходов - 18-летнюю девушку и 20-летнего молодого человека, которые шли в попутном направлении.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель скрылся с места ДТП, его ищут.

Пешеходы с травмами госпитализированы в Лихославльскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В городском округе Тверской области преобразят центральную улицу
Две иномарки столкнулись на трассе М-10 в Тверской области, есть пострадавший
В Тверской области водитель на темной дороге сбил двух пешеходов и скрылся
Житель Тверской области задержан за хранение крупной партии наркотиков
В Твери по факту выпадения ребенка из окна прокуратура проводит проверку
Из гаража жителя Твери украли автомобильные колеса и аккумулятор
В Тверской области начали передавать продуктовые наборы семьям с особенными детьми
В Тверской области выявлены клещи с энцефалитом и бореллиозом
#Студвеснадома: в Твери начался приём заявок на "Студенческую весну" в режиме самоизоляции
Тверская область поднялась на два пункта в рейтинге социально-экономического положения регионов
В Тверской области выплатами поддержат семьи с детьми 16-17 лет