2020-06-02T09:10:14+03:00
Происшествия

Житель Тверской области задержан за хранение крупной партии наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Тверской области задержали за хранение наркотиковЖителя Тверской области задержали за хранение наркотиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ходе оперативных мероприятий в рамках антинаркотического месячника сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Вышневолоцкий" выявили факт хранения наркотических средств у 52-летнего ранее судимого местного жителя.

При личном досмотре у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 14 свертков с порошкообразным веществом наркотического происхождения.

По словам подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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