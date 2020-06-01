В Твери по факту выпадения ребенка из окна прокуратура проводит проверку
Прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил прокуратуре Московского района города Твери провести проверку по факту падения ребенка с третьего этажа многоквартирного жилого дома на предмет исполнения родителями своих обязанностей, а также органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.
ЧП случилось 1 июня на улице Орджоникидзе. Девочка находилась дома с мамой и играла одна в комнате, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.
Пострадавшую доставили в больницу.
Проверка взята под контроль прокуратурой области.
ИСТОЧНИК KP.RU