В Твери по факту выпадения ребенка из окна прокуратура проводит проверку

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:01:47+03:00

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Прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил прокуратуре Московского района города Твери провести проверку по факту падения ребенка с третьего этажа многоквартирного жилого дома на предмет исполнения родителями своих обязанностей, а также органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.

ЧП случилось 1 июня на улице Орджоникидзе. Девочка находилась дома с мамой и играла одна в комнате, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.

Пострадавшую доставили в больницу.

Проверка взята под контроль прокуратурой области.

ИСТОЧНИК KP.RU