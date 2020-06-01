Из гаража жителя Твери украли автомобильные колеса и аккумулятор

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:55:52+03:00

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 22-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что из его гаража были похищены четыре автомобильных колеса, аккумуляторы, инструменты. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники взломали замок, чтобы проникнуть в гараж. На поиск подозреваемых ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

В ходе розыска были задержаны двое подозреваемых - неработающие ранее судимые жители Заволжского района 1980 и 1989 годов рождения. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU