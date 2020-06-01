В Тверской области начали передавать продуктовые наборы семьям с особенными детьми

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:57:40+03:00

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Второй этап благотворительного марафона начался в Международный день защиты детей. Теперь бесплатные продукты передадут более 4500 семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

На первом этапе продуктами помогли многодетным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам и пенсионерам, вынужденным находиться в самоизоляции в связи с коронавирусом.

Как рассказывал губернатор Игорь Руденя в телеэфире, всего было передано более 40 тысяч продуктовых наборов.

Глава региона отметил, что на втором этапе наборы получат не только семьи с детьми с ограниченными физическими возможностями.

- Наборы получат также представители старшего поколения, которые не были охвачены в рамках первого этапа. Ещё порядка 16 тысяч человек станут получателями этой поддержки, - сообщил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU