В Тверской области выявлены клещи с энцефалитом и бореллиозом

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:35:33+03:00

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В Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Статистику ведет региональное Управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области с жалобами на укусы клещей обратились 286 человек, из них 55% - дети. С начала сезона зарегистрировано 1596 случаев укусов клещей, что на 61% ниже аналогичного периода 2019 года.

Клещей, снятых с людей, исследуют в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области". В двух случаях обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 14,2% - возбудитель клещевого боррелиоза.

На территории Тверской области проводятся акарицидные обработки территорий от насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU