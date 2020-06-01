#Студвеснадома: в Твери начался приём заявок на "Студенческую весну" в режиме самоизоляции
В Твери начался приём заявок на участие в фестивале «#Студвеснадома». Студенческая весна в этом году тоже пройдёт в режиме самоизоляции, то есть, онлайн. Для участия в фестивале творческие коллективы должны будут представить видеозаписи конкурсных номеров.
Номера будут соревноваться в следующих направлениях: «театральное», «музыкальное», «танцевальное», «видео», «оригинальный жанр» и «мода».
В фестивале «#Студвеснадома» могут принять участие не только студенты и аспиранты, но и молодые преподаватели, слушатели подготовительных курсов и выпускники вузов. Ограничение - возраст. Участникам должно быть меньше тридцати лет.
Заявки и конкурсные работы принимаются до 12 июня на электронную почту mkc55@mail.ru. Для участия также нужно заполнить форму.
ИСТОЧНИК KP.RU