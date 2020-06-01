Тверская область поднялась на два пункта в рейтинге социально-экономического положения регионов
Тверская область оказалась на 46-м месте в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2019 года. По сравнению с рейтингом за 2018-й год, мы поднялись на два пункта (годом ранее Тверская область занимала 48-е место).
Исследование провели аналитики "Риа Новости". Они отмечают, что своё социально-экономическое положение улучшили 69 регионов из 85-ти. Для определения места каждого региона в списке использовались данные Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Анализировались различные параметры: уровень безработицы, продолжительность жизни, доля прибыльных предприятий, доходы населения и многие другие.
Лидеры рейтинга не изменились с прошлого года - Москва (1-е место), Санкт-Петербург (2-е место) и Ханты-Мансийский АО (3-е место). В хвосте списка Еврейская автономная область (годом ранее она была на одну позицию выше, сегодня - замыкает список), Республика Тыва (аутсайдер пошлого года, в новом рейтинге занимает 84 строчку) и Республика Алтай (83-е место, с прошлого года не изменилось).
А КАК У СОСЕДЕЙ
Московская область - 4 место (годом ранее 4-е место)
Вологодская область - 28 место (годом ранее 30 место)
Ярославская область - 40 место (годом ранее 37 место)
Тверская область - 46 место (годом ранее 48 место)
Смоленская область - 60 место (годом ранее 59 место)
Новгородская область - 62 место (годом ранее 61 место)
Псковская область - 72 место (годом ранее 71 место)
ИСТОЧНИК KP.RU