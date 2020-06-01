2020-06-01T17:05:19+03:00
Общество

Тверская область поднялась на два пункта в рейтинге социально-экономического положения регионов

И заняла 46-е место
Виктория ТУШКОВА
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Тверская область оказалась немногим ниже середины рейтинга социально-экономического положения регионовТверская область оказалась немногим ниже середины рейтинга социально-экономического положения регионовФото: Дмитрий МИТИН
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Тверская область оказалась на 46-м месте в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2019 года. По сравнению с рейтингом за 2018-й год, мы поднялись на два пункта (годом ранее Тверская область занимала 48-е место).

Исследование провели аналитики "Риа Новости". Они отмечают, что своё социально-экономическое положение улучшили 69 регионов из 85-ти. Для определения места каждого региона в списке использовались данные Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Анализировались различные параметры: уровень безработицы, продолжительность жизни, доля прибыльных предприятий, доходы населения и многие другие.

Лидеры рейтинга не изменились с прошлого года - Москва (1-е место), Санкт-Петербург (2-е место) и Ханты-Мансийский АО (3-е место). В хвосте списка Еврейская автономная область (годом ранее она была на одну позицию выше, сегодня - замыкает список), Республика Тыва (аутсайдер пошлого года, в новом рейтинге занимает 84 строчку) и Республика Алтай (83-е место, с прошлого года не изменилось).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область - 4 место (годом ранее 4-е место)

Вологодская область - 28 место (годом ранее 30 место)

Ярославская область - 40 место (годом ранее 37 место)

Тверская область - 46 место (годом ранее 48 место)

Смоленская область - 60 место (годом ранее 59 место)

Новгородская область - 62 место (годом ранее 61 место)

Псковская область - 72 место (годом ранее 71 место)

ИСТОЧНИК KP.RU

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