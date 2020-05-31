Новые спортивные площадки появятся в муниципалитетах Тверской области

31 Май 2020 2020-05-31T19:34:00+03:00

Сельские и городские поселения региона получат субсидии на покупку и установку спортивных сооружений и спортоборудования

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В муниципалитетах Тверской области появятся новые спортивные площадки. Финансирование оказывается в рамках проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, из 35 муниципалитетов региона было подано 45 заявок на участие в конкурсном отборе в 2020 году.

Победителями конкурсного отбора по направлению «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений» стали Ржев, Торжок, Вышневолоцкий городской округ, Кувшиновский и Спировский район, Ново-Ямское сельское поселение Старицкого района и Станция Старица. Общий объём финансирования по данному направлению составляет 19,3 млн рублей.

На приобретение оборудования для плоскостных спортивных сооружений направят 3,5 млн рублей. Получателями субсидий станут Андреапольский муниципальный округ, Кувшиновский и Старицкий районы, Архангельское сельское поселение Старицкого района, Быковское и Федоровское сельские поселения Кимрского района, Дмитровское сельское поселение Селижаровского муниципального округа, Кавское сельское поселение Лихославльского района, Лисковское сельское поселение Кесовогорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU