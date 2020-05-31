2020-05-31T16:51:19+03:00
Общество

Три новые вертолетные площадки появятся в Тверской области

Площадки для вертолетов санавиации обустроят в поселке Кесова Гора, Калязине и Красном Холме
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Три новые площадки для санавиации обустроят в Тверской области.Три новые площадки для санавиации обустроят в Тверской области.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Три новые вертолетные площадки появятся в поселке Кесова Гора, Калязине и Красном Холме.

В областном правительстве поясняют, документация по планировке территорий для объектов утверждена на заседании Президиума Регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Для новых вертолетных площадок сейчас готовится проектная документация, выдается разрешение на строительство.

Напомним, развитие санавиации в регионе в приоритете. Сейчас в Верхневолжье насчитывается 25 профильных вертолетных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые спортивные площадки появятся в муниципалитетах Тверской области
Три новые вертолетные площадки появятся в Тверской области
Обрушение стены в казарме Берга в Твери осмотрели чиновники областного правительства
В Твери автобус 33 меняет маршрут
От коронавируса в Тверской области 31 мая избавились 4 человека
Старейший депутат Заксобрания Тверской области Александр Тягунов отмечает 80-летие
Под Тверью пропал мужчина с татуировкой в виде кота
Обрушением стены в казарме Берга в Твери заинтересовался Следственный комитет
Стала известна возможная дата открытия «Крупского моста» в Твери
В ДТП с лосем под Тверью погибла женщина
Прокуратура проверяет информацию о сквозной дыре в казарме Берга в Твери
В Твери библиотека Горького начала выдавать книги на руки по предзаказу
В Кимрах Тверской области на мосту провалился асфальт
В Парке Победы в Твери построили новую детскую площадку
Жителей Тверской области приглашают поучаствовать в патриотическом флешмобе
В Тверской области коронавирус за сутки победили 55 человек
Житель Твери отсудил у МУП «ЖЭК» более 70 тысяч рублей компенсации за яму на дороге
Три города Тверской области получили деньги на благоустройство общественных зон
«Нашествие» 2020 в Тверской области может состояться, несмотря на коронавирус
В Тверской области продлён особый противопожарный режим
Пьяный водитель выехал на дорогу с односторонним движением в Тверской области и попал в аварию
Сдача премьерного спектакля "Головлёв" в тверском ТЮЗе намечена на 6 июня
Тверские магазины работали с нарушениями во время пандемии коронавируса
В Твери полицейские и спецназ задержали разбойников, грабивших магазины
Спасатели МЧС провели безопасную дезинфекцию в Кимрах Тверской области
В Тверской области производители мармелада спорят из-за дизайна упаковки