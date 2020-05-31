Три новые вертолетные площадки появятся в Тверской области

31 Май 2020 2020-05-31T16:51:19+03:00

Три новые площадки для санавиации обустроят в Тверской области. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Площадки для вертолетов санавиации обустроят в поселке Кесова Гора, Калязине и Красном Холме

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Три новые вертолетные площадки появятся в поселке Кесова Гора, Калязине и Красном Холме.

В областном правительстве поясняют, документация по планировке территорий для объектов утверждена на заседании Президиума Регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Для новых вертолетных площадок сейчас готовится проектная документация, выдается разрешение на строительство.

Напомним, развитие санавиации в регионе в приоритете. Сейчас в Верхневолжье насчитывается 25 профильных вертолетных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU