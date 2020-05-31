В Твери автобус 33 меняет маршрут

31 Май 2020 2020-05-31T12:35:58+03:00

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С 1 июня в Твери меняется путь следования маршрута 33.

Автобусы, как и раньше, будут следовать от гипермаркета «Глобус» в микрорайон Мигалово только с заездом по улице Можайского вглубь микрорайона Южный до улицы Левитана. Там автобусы будут разворачиваться, не высаживая пассажиров, и следовать обратно по улице Можайского до Октябрьского проспекта, и далее по своему обычному маршруту.

Из Мигалово при следовании до гипермаркета «Глобус» автобусы будут совершать в Южный точно такой же заезд.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU