От коронавируса в Тверской области 31 мая избавились 4 человека

31 Май 2020 2020-05-31T12:06:13+03:00

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В Тверской области по данным на 31 мая подтверждены 44 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных ковидом в регионе - 1604 человека.

Есть и позитивные новости: 4 человека выписаны из больниц за минувшие сутки по выздоровлению. Всего с начала эпидемии вирус победили 1083 человека.

На карантине в данный момент находятся 499 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU