2020-05-31T10:38:27+03:00
Общество

Старейший депутат Заксобрания Тверской области Александр Тягунов отмечает 80-летие

«Комсомольская правда»-Тверь» присоединятся к поздравлениям
Алина ПЕТРОВА
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Александр Тягунов отмечает 80-летний юбилей.Александр Тягунов отмечает 80-летний юбилей.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
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31 мая 80 лет исполняется старейшему депутату Законодательного Собрания Тверской области, заместителю председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу, сопредседателю комиссии по регламенту и депутатской этике регионального Заксобрания Александру Александровичу Тягунову.

Александр Александрович родился в Калинине в семье служащих. В 1958 году окончил техникум, в 1963-м - Калининский политехнический институт. Трудовую деятельность начал в 1963 году на предприятии «Стальмонтаж» в Калинине.

Политическую карьеру начал в 1976 году, когда стал членом КПСС. Трижды избирался членом областного комитета КПСС. В марте 1996 года был избран заместителем председателя областного отделения Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Россия». В разное время был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва в 1995 – 1999 годах, заместителем председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, заместителем председателя комиссии Парламентского Собрания Сообщества России и Беларуси по вопросам внешней политики, членом комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по социальной политике и правам человека.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя Орденами Почета, двумя медалями. Лауреат Государственной премии СССР. Имеет почетное звание «Заслуженный строитель РФ».

«Комсомольская правда»-Тверь» присоединятся к поздравлениям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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