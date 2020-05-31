Стала известна возможная дата открытия «Крупского моста» в Твери

31 Май 2020 2020-05-31T01:07:56+03:00

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В постановлении, опубликованном на сайте горадминистрации, прописано, что временное ограничение на движение транспорта по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе продлевается до 20 июля.

Напомним, ремонт Крупского моста в Твери затянулся. Его должны были сдать ещё в мае. Но подрядчик не смог отремонтировать в срок, мотивировав это тем, что существует проблема с предоставлением технологических окон на железной дороге, без которых основные работы вести невозможно. График технологических окон РЖД согласовали только 28 апреля. В своём годовом отчете перед депутатами гордумы глава Твери Алексей Огоньков в минувшем месяце заявил: на то, чтобы отремонтировать путепровод нужно ещё 2,5 месяца.

Напомним, путепровод ремонтируют с июля прошлого года. Его открытия очень ждут жители микрорайона «Южный» - ведь «Крупский мост» существенно разгрузит другой путепровод, ведущий в микрорайон с Волоколамки.

ИСТОЧНИК KP.RU