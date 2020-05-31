В ДТП с лосем под Тверью погибла женщина
Погибшая в момент аварии находилась на переднем пассажирским сидении
Фото с места аварии - автомобиль сильно пострадал. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области
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Вечером 30 мая в Калининском районе Тверской области произошла авария - на дорогу перед движущимся автомобилем выбежал лось. Как поясняют в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 195 километре федеральной трассы М-10. От удара иномарка Toyota Hilux получила сильные повреждения.
На месте аварии погибла женщина-пассажирка, она была на переднем сидении. Водитель получил травмы.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU