Прокуратура проверяет информацию о сквозной дыре в казарме Берга в Твери
Прокуратура проверяет информацию СМИ о сквозной дыре, образовавшейся в жилом доме в Твери.
В пресс-службе прокуратуры Тверской области поясняют: в тверских социальных сетях и СМИ 30 мая появилась информация о том, что в доме № 45 (корп. 1) на улице Спартака из-за обрушения кладки образовалась появилась сквозная дыра.
это пятиэтажное здание является памятником архитектуры – казарма мануфактуры Берга, построенная 1908 году. Здесь проживают около 150 семей.
Известно, что в последние годы стены казармы разрушались - обваливала ь кирпичная кладка.
По данному факту Главный прокурор области Сергей Лежников поручил прокуратуре Пролетарского района Твери провести проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU