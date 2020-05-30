Прокуратура проверяет информацию о сквозной дыре в казарме Берга в Твери

30 Май 2020 2020-05-30T20:46:05+03:00

Информацию о сквозной дыре в стене жилого дома в Твери проверит прокуратура.

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Прокуратура проверяет информацию СМИ о сквозной дыре, образовавшейся в жилом доме в Твери.

В пресс-службе прокуратуры Тверской области поясняют: в тверских социальных сетях и СМИ 30 мая появилась информация о том, что в доме № 45 (корп. 1) на улице Спартака из-за обрушения кладки образовалась появилась сквозная дыра.

это пятиэтажное здание является памятником архитектуры – казарма мануфактуры Берга, построенная 1908 году. Здесь проживают около 150 семей.

Известно, что в последние годы стены казармы разрушались - обваливала ь кирпичная кладка.

По данному факту Главный прокурор области Сергей Лежников поручил прокуратуре Пролетарского района Твери провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU