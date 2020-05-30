В Твери библиотека Горького начала выдавать книги на руки по предзаказу

30 Май 2020 2020-05-30T18:12:22+03:00

Чтобы взять книги в библиотеке Горького, надо сделать предзаказ. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Твери библиотека имени Горького начала выдачу книг читателям по предзаказу.

В библиотеке поясняют, сейчас работают сектор регистрации и абонементы.

Приём и выдача книг идёт на первом этаже с 10 до 18 часов ежедневно.

Для получения книг нужно: выбрать литературу в электронном каталоге на сайте библиотеки и сообщить об этом по телефону или электронной почте отдела:

Абонемент - 32-16-09, abonem@tverlib.ru

Отдел патентно-технической и экологической информации - 34-70-94, pto@tverlib.ru

Сектор нотно-музыкальной литературы - 34-34-92, nota-lira@tverlib.ru

Отдел литературы на иностранных языках - 34-77-26, forlit-tver@tverlib.ru

За книгами нужно приходить в масках и перчатках, в библиотеке производится дезинфекция рук, обслуживание ведётся с учетом социальной дистанционно в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU