В Твери библиотека Горького начала выдавать книги на руки по предзаказу
В Твери библиотека имени Горького начала выдачу книг читателям по предзаказу.
В библиотеке поясняют, сейчас работают сектор регистрации и абонементы.
Приём и выдача книг идёт на первом этаже с 10 до 18 часов ежедневно.
Для получения книг нужно: выбрать литературу в электронном каталоге на сайте библиотеки и сообщить об этом по телефону или электронной почте отдела:
Абонемент - 32-16-09, abonem@tverlib.ru
Отдел патентно-технической и экологической информации - 34-70-94, pto@tverlib.ru
Сектор нотно-музыкальной литературы - 34-34-92, nota-lira@tverlib.ru
Отдел литературы на иностранных языках - 34-77-26, forlit-tver@tverlib.ru
За книгами нужно приходить в масках и перчатках, в библиотеке производится дезинфекция рук, обслуживание ведётся с учетом социальной дистанционно в 1,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU