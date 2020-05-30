В Кимрах Тверской области на мосту провалился асфальт

30 Май 2020 2020-05-30T16:17:17+03:00

Вот такой провал на мосту через ручей в Кимрах. Фото: группы «Подслушано Кимры» в соцсети «ВКонтакте»

Дорожники устраняют последствия разрушений, а жители в соцсетях шутят, что это «землятресение»

Изменить размер текста: A A

30 мая жители Кимр начали выкладывать в соцсети фото провала асфальта на мосту через ручей на улице Троицкая, недалеко от городской библиотеки.

Провал по форме напоминает кратер. На месте провала сейчас работают дорожные службы. Движение по аварийному участку дороги перекрыто.

Заметим, что данный участок дороги недавно ремонтировали. В провале, скорее всего, виноваты подземные воды, размывшие пустоты под дорожным полотном.

ИСТОЧНИК KP.RU