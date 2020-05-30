2020-05-30T16:17:17+03:00
Общество

В Кимрах Тверской области на мосту провалился асфальт

Дорожники устраняют последствия разрушений, а жители в соцсетях шутят, что это «землятресение»
Алина ПЕТРОВА
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Вот такой провал на мосту через ручей в Кимрах. Фото: группы «Подслушано Кимры» в соцсети «ВКонтакте»Вот такой провал на мосту через ручей в Кимрах. Фото: группы «Подслушано Кимры» в соцсети «ВКонтакте»
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30 мая жители Кимр начали выкладывать в соцсети фото провала асфальта на мосту через ручей на улице Троицкая, недалеко от городской библиотеки.

Провал по форме напоминает кратер. На месте провала сейчас работают дорожные службы. Движение по аварийному участку дороги перекрыто.

Заметим, что данный участок дороги недавно ремонтировали. В провале, скорее всего, виноваты подземные воды, размывшие пустоты под дорожным полотном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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