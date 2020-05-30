В Парке Победы в Твери построили новую детскую площадку

30 Май 2020 2020-05-30T15:17:28+03:00

Новая детская площадка в Парке Победы в Твери. Фото: страница администрации Парка Победы в соцсети «ВКонтакте»

Правда, от ее посещения из-за эпидемии коронавируса нужно пока воздержаться

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В Твери в Парке Победы появилась новая детская площадка. Об этом сообщает администрация парка в своей группе «ВКонтакте».

Игровые сооружения располагаются возле игрового комплекса «Самолет». Площадка размером 15 на 15 метров, с безопасным покрытием, здесь есть горки, «паутинка», многофункциональное игровое сооружение в виде ладьи, качели и многое другое.

Однако, от ее посещения горожанам лучше пока воздержаться. Число инфицированных коронавирусом в регионе растёт. 30 мая количество достигло 1560 человек.

29 мая правительство региона продлило ряд ограничительных мер в сфере туризма и детского отдыха.

С 12 мая тверичанам рекомендовано носить маски.

Полиция проводит рейды, чтобы на улицах не было праздно шатающихся горожан. Так что, отправляясь на улицу, при себе лучше иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU