В Тверской области коронавирус за сутки победили 55 человек
В Тверской области от коронавируса 30 мая выздоровели 55 человек, всего за весь период из больниц по выздоровлению выписаны 1079 человек. Такие данные публикует региональный оперштаб.
Тем не менее, число заболевших в регионе продолжает расти ежедневно. Суточная прибавка сегодня - 43 инфицированных. Таким образом, число больных COVID-19 в Тверской области достигло 1560 человек.
459 больных сейчас изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
22 человека с подтверждённым коронавирусом умерли.
Продолжается тестирование населения: с начала эпидемии взято более 63 тысяч проб на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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