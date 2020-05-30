2020-05-30T11:44:28+03:00
Общество

В Тверской области коронавирус за сутки победили 55 человек

По данным на 30 мая, в регионе подтверждено 43 новых случая ковида
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Данные по выздоровевшим и заболевшим в Тверской области 30 мая опубликовал региональный оперштаб.Данные по выздоровевшим и заболевшим в Тверской области 30 мая опубликовал региональный оперштаб.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области от коронавируса 30 мая выздоровели 55 человек, всего за весь период из больниц по выздоровлению выписаны 1079 человек. Такие данные публикует региональный оперштаб.

Тем не менее, число заболевших в регионе продолжает расти ежедневно. Суточная прибавка сегодня - 43 инфицированных. Таким образом, число больных COVID-19 в Тверской области достигло 1560 человек.

459 больных сейчас изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

22 человека с подтверждённым коронавирусом умерли.

Продолжается тестирование населения: с начала эпидемии взято более 63 тысяч проб на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Тверской области приглашают поучаствовать в патриотическом флешмобе
В Тверской области коронавирус за сутки победили 55 человек
Житель Твери отсудил у МУП «ЖЭК» более 70 тысяч рублей компенсации за яму на дороге
Три города Тверской области получили деньги на благоустройство общественных зон
«Нашествие» 2020 в Тверской области может состояться, несмотря на коронавирус
В Тверской области продлён особый противопожарный режим
Пьяный водитель выехал на дорогу с односторонним движением в Тверской области и попал в аварию
Сдача премьерного спектакля "Головлёв" в тверском ТЮЗе намечена на 6 июня
Тверские магазины работали с нарушениями во время пандемии коронавируса
В Твери полицейские и спецназ задержали разбойников, грабивших магазины
Спасатели МЧС провели безопасную дезинфекцию в Кимрах Тверской области
В Тверской области производители мармелада спорят из-за дизайна упаковки