В Тверской области коронавирус за сутки победили 55 человек

30 Май 2020 2020-05-30T11:44:28+03:00

Данные по выздоровевшим и заболевшим в Тверской области 30 мая опубликовал региональный оперштаб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 30 мая, в регионе подтверждено 43 новых случая ковида

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В Тверской области от коронавируса 30 мая выздоровели 55 человек, всего за весь период из больниц по выздоровлению выписаны 1079 человек. Такие данные публикует региональный оперштаб.

Тем не менее, число заболевших в регионе продолжает расти ежедневно. Суточная прибавка сегодня - 43 инфицированных. Таким образом, число больных COVID-19 в Тверской области достигло 1560 человек.

459 больных сейчас изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

22 человека с подтверждённым коронавирусом умерли.

Продолжается тестирование населения: с начала эпидемии взято более 63 тысяч проб на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU