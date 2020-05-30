Житель Твери отсудил у МУП «ЖЭК» более 70 тысяч рублей компенсации за яму на дороге
Житель Твери на своей машине в прошлом году попал в яму на бульваре Цанова. В результате автомобиль получил повреждения. Мужчина обратился в суд с иском о возмещении ущерба.
Центральный районный суд города Твери рассмотрел иск водителя и решил дело в пользу автомобилиста, об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что на момент ДТП участок дороги действительно не соответствовал требованиям Росстандарта, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Выполнять работы по содержанию улично-дорожной сети города Твери по контракту должен МУП «ЖЭК». Теперь, согласно решения суда, коммунальщики должны компенсировать ущерб, причиненный автомобилю: 73 тысячи рублей, а также оплатить госпошлину и услуги оценщика.
ИСТОЧНИК KP.RU