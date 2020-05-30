«Нашествие» 2020 в Тверской области может состояться, несмотря на коронавирус

30 Май 2020 2020-05-30T07:03:14+03:00

Рок-фестиваль «Нашествие» в 2020 году организаторы горазды провести, даже несмотря на эпидемию COVID19. Фото: Альберт БОЙКОВ

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Фестиваль «Нашествие», который традиционно проходит в Большом Завидово в Тверской области, организаторы не собираются отменять даже из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Рок-фест намерены провести с 24 по 26 июля.

Организаторы готовы обеспечить все необходимые меры санитарной безопасности. Об этом 29 мая заявил, выступая на международном музыкальном форуме Colisium Sochi On Air 2020, продюсер «Нашествия» Алан Маршалл. Онлайн форум был посвящён судьбе больших летних музыкальных фестивалей.

Маршалл отметил, что сейчас ведутся консультации с Роспотребнадзором и Министерством культуры Тверской области.

Организаторы готовы обеспечить зрителей медицинскими масками и санитайзерами, обеспечить соблюдение социальной дистанции. Правда, как это удасться сделать, пока неясно.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Нашествие» отметил 20-летие. Послушать рок-музыку сюда приезжает многотысячная толпа фанатов со всей страны. Рок-музыка на поляне традиционно звучит с нескольких сцен. Уместить всех артистов на одной просто невозможно. На главной сцене обычно выступают большие звезды, на остальных площадках могут появиться и совсем молодые коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU