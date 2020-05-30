Три города Тверской области получили деньги на благоустройство общественных зон

30 Май 2020 2020-05-30T09:57:21+03:00

В трёх городах Тверской области будет благоустройство за счёт федеральных средств. Фото: Виктория ТУШКОВА

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На благоустройство общественных пространств деньги из федеральной казны получили Старица, Удомля и Конаково.

Эти города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводит Минстрой России.

29 мая на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, средства распределены между муниципалитетами.

Напомним, в 2019 году одним из победителей конкурса стал город Старица. Проект по благоустройству набережной на территории Городища будет реализован в этом году. Общий объём средств, предусмотренных на проектные и строительные работы, составит 40 млн рублей.

В Удомле при федеральной поддержке будет благоустроена парковая зона по улице Венецианова. На эти цели направят 75 млн рублей.

Планируется, что оба проекта будут завершены осенью 2020 года. 70 млн рублей из федеральной казны также получил город Конаково. Там проведут благоустройство набережной, где появятся велодорожки, автостоянка, озеленение. Работы завершатся 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU