2020-05-30T11:44:55+03:00
Общество

Жителей Тверской области приглашают поучаствовать в патриотическом флешмобе

Флешмоб «С чего начинается Родина…» организован в преддверии Дня России
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Поучаствовать в патриотическом флешмобе приглашают жителей Тверской области.Поучаствовать в патриотическом флешмобе приглашают жителей Тверской области.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:

В канун празднования Дня России 12 июня всех жителей Тверской области приглашают принять участие в новом флешмобе «С чего начинается Родина…». Мероприятие организовано областным правительством и региональным молодежным центром.

Для участия в флешмобе необходимо с 1 по 12 июня разместить на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и других текстовый или видеорассказ «С чего начинается для Вас Родина?» с тематической фотографией или видео.

Запись нужно снабдить хештегами: #МояРоссия69, #ТверскаяОбласть, #КДМ69, #ОМЦ69.

Также нужно пройти регистрацию в Google-форме, где потребуется прикрепить ссылку на опубликованную на стене запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Тверской области приглашают поучаствовать в патриотическом флешмобе
В Тверской области коронавирус за сутки победили 55 человек
Житель Твери отсудил у МУП «ЖЭК» более 70 тысяч рублей компенсации за яму на дороге
Три города Тверской области получили деньги на благоустройство общественных зон
«Нашествие» 2020 в Тверской области может состояться, несмотря на коронавирус
В Тверской области продлён особый противопожарный режим
Пьяный водитель выехал на дорогу с односторонним движением в Тверской области и попал в аварию
Сдача премьерного спектакля "Головлёв" в тверском ТЮЗе намечена на 6 июня
Тверские магазины работали с нарушениями во время пандемии коронавируса
В Твери полицейские и спецназ задержали разбойников, грабивших магазины
Спасатели МЧС провели безопасную дезинфекцию в Кимрах Тверской области
В Тверской области производители мармелада спорят из-за дизайна упаковки