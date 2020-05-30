Жителей Тверской области приглашают поучаствовать в патриотическом флешмобе

30 Май 2020 2020-05-30T11:44:55+03:00

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В канун празднования Дня России 12 июня всех жителей Тверской области приглашают принять участие в новом флешмобе «С чего начинается Родина…». Мероприятие организовано областным правительством и региональным молодежным центром.

Для участия в флешмобе необходимо с 1 по 12 июня разместить на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и других текстовый или видеорассказ «С чего начинается для Вас Родина?» с тематической фотографией или видео.

Запись нужно снабдить хештегами: #МояРоссия69, #ТверскаяОбласть, #КДМ69, #ОМЦ69.

Также нужно пройти регистрацию в Google-форме, где потребуется прикрепить ссылку на опубликованную на стене запись.

ИСТОЧНИК KP.RU