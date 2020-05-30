В Тверской области продлён особый противопожарный режим

30 Май 2020 2020-05-30T01:28:26+03:00

В рамках особого противопожарного режима в Тверской области запрета на посещение лесов нет. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

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Противопожарный режим продлён в Тверской области до 1 июля. Решение принято на заседании Президиума правительства региона, которое 29 мая провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, особый противопожарный режим действует в регионе с 1 апреля.

- Планируем продлить режим. Сохраним ограничение по разжиганию костров и другие мероприятия, которые могут нарушить противопожарную обстановку, - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

В рамках особого противопожарного режима с 2 июня по 1 июля введён запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков.

Запрета на посещение лесов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU