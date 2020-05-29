Пьяный водитель выехал на дорогу с односторонним движением в Тверской области и попал в аварию

29 Май 2020 2020-05-29T21:59:07+03:00

Угрозы его жизни нет

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29 мая в 19:30 в Ржеве Тверском области в районе улице Трудовой у дома №11 произошло столкновение двух технических средств.

Сообщается, что нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2104, нарушив правила дорожного движения, поехал по улице с односторонним движением во встречном направлении.

В результате этого произошло столкновение с автомобилем "Форд Гэлакси".

- В ДТП пострадал водитель ВАЗ-2104. Угрозы его жизни нет, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU