Пьяный водитель выехал на дорогу с односторонним движением в Тверской области и попал в аварию
Угрозы его жизни нет
ДТП произошло в РжевеФото: Сергей ГАПОН
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29 мая в 19:30 в Ржеве Тверском области в районе улице Трудовой у дома №11 произошло столкновение двух технических средств.
Сообщается, что нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2104, нарушив правила дорожного движения, поехал по улице с односторонним движением во встречном направлении.
В результате этого произошло столкновение с автомобилем "Форд Гэлакси".
- В ДТП пострадал водитель ВАЗ-2104. Угрозы его жизни нет, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU