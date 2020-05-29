Сдача премьерного спектакля "Головлёв" в тверском ТЮЗе намечена на 6 июня
В Тверском театре юного зрителя продолжаются репетиции спектакля "Головлёв". Об этом руководство театра сообщило на своих официальных страницах в соцсетях.
- Спектаклем мы будем радовать вас, дорогие зрители, как только снимут ограничения на проведение массовых зрелищных мероприятий, - уточняют в ТЮЗе. - Вся команда работает с полной самоотдачей, и мы уверены, что вас ждёт великолепный спектакль.
Сдача "Головлёва" намечена на 6 июня.
В мире Порфирия Головлёва живут деревянные медведи, есть игрушечная железная дорога и призраки тех, кого он знал с самого детства. Тех, кого он знал, но не умел любить. В семье Головлёвых никто никого никогда не любил.
Головлёв совсем один, он играет с воспоминаниями. Это страшные и смешные игры, они почти всегда заканчиваются смертью и умножением капитала.
Роман написан 140 лет назад. Текст, причудливо соединяющий в себе детские воспоминания писателя и настоящую действительность. Произведение, занимающее особое место в русской литературе. Роман о семье и о родине, написанный человеком, служившим вице-губернатором в городе Тверь.
Персонажи
Головлёв - Александр Романов
Воспоминания об Арине Петровне - Галина Лебедева.
Постановочная группа
Режиссёр-постановщик - Вероника Вигг
Автор инсценировки - Вероника Вигг
Художник-постановщик - Татьяна Павлова
Художник по свету - Александр Рязанцев.
Головлёв совсем один, он играет с воспоминаниями. Фото: тверской ТЮЗ
ИСТОЧНИК KP.RU