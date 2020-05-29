2020-05-29T21:43:02+03:00
Звезды

Сдача премьерного спектакля "Головлёв" в тверском ТЮЗе намечена на 6 июня

Репетиции продолжаются
Ирина ТАРАСОВА
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В мире Порфирия Головлёва живут деревянные медведи, есть игрушечная железная дорога и призраки тех, кого он знал с самого детства. Фото: тверской ТЮЗВ мире Порфирия Головлёва живут деревянные медведи, есть игрушечная железная дорога и призраки тех, кого он знал с самого детства. Фото: тверской ТЮЗ
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В Тверском театре юного зрителя продолжаются репетиции спектакля "Головлёв". Об этом руководство театра сообщило на своих официальных страницах в соцсетях.

- Спектаклем мы будем радовать вас, дорогие зрители, как только снимут ограничения на проведение массовых зрелищных мероприятий, - уточняют в ТЮЗе. - Вся команда работает с полной самоотдачей, и мы уверены, что вас ждёт великолепный спектакль.

Сдача "Головлёва" намечена на 6 июня.

В мире Порфирия Головлёва живут деревянные медведи, есть игрушечная железная дорога и призраки тех, кого он знал с самого детства. Тех, кого он знал, но не умел любить. В семье Головлёвых никто никого никогда не любил.

Головлёв совсем один, он играет с воспоминаниями. Это страшные и смешные игры, они почти всегда заканчиваются смертью и умножением капитала.

Роман написан 140 лет назад. Текст, причудливо соединяющий в себе детские воспоминания писателя и настоящую действительность. Произведение, занимающее особое место в русской литературе. Роман о семье и о родине, написанный человеком, служившим вице-губернатором в городе Тверь.

Персонажи

Головлёв - Александр Романов

Воспоминания об Арине Петровне - Галина Лебедева.

Постановочная группа

Режиссёр-постановщик - Вероника Вигг

Автор инсценировки - Вероника Вигг

Художник-постановщик - Татьяна Павлова

Художник по свету - Александр Рязанцев.

Головлёв совсем один, он играет с воспоминаниями. Фото: тверской ТЮЗ

Головлёв совсем один, он играет с воспоминаниями. Фото: тверской ТЮЗ

ИСТОЧНИК KP.RU

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