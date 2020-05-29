2020-05-29T20:27:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери прошел рейд по объектам розничной торговли

Ряд магазинов работал с нарушениями
Ольга ТРОФИМОВА
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Администрация провела рейд по объектам потребительского рынкаАдминистрация провела рейд по объектам потребительского рынкаФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери сотрудники департамента экономического развития администрации Твери совместно с полицейскими провели рейд по объектам розничной торговли, действующих в период режима повышенной готовности.

Напомним, из-за коронавируса деятельность ряда торговых объектов, не являющихся социально значимыми либо не соблюдающими необходимые гигиенические нормы была приостановлена до отдельного распоряжения.

В ходе рейда был проверен ряд объектов потребительского рынка в Торговых центрах "Торговый парк №1" и "Глобус" на Октябрьском проспекте Твери.

- По результатам проверки выявлены магазины спортивного питания и супермаркет одежды, а также химчистка, осуществляющие деятельность несмотря на запрет, - сообщили в администрации города. - Нарушители были предупреждены о возможной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения" и штрафах для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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